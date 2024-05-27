100 جريح يتقدمون إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي

تقدّم 100 جريح اليوم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي من مختلف المحافظات، بعد عام دراسي بذلوا فيه جهودهم بهدف النجاح والتحصيل العلمي.

وأوضح مشروع جريح الوطن في منشور له عبر فيسبوك أن الجرحى توزعوا على محافظات دمشق وريفها والسويداء وحلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والحسكة، مشيراً إلى أن المشروع يتولى تأمين وصول الجرحى إلى المراكز الامتحانية، كما يقوم بالتنسيق المسبق مع وزارة التربية ليقدموا امتحاناتهم في مراكز تتواءم مع وضعهم الصحي، وتضمن سير العملية الامتحانية بيسر وسهولة.

يذكر أنه بدأت اليوم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وتستمر حتى الـ 12 من حزيران القادم للتعليم الأساسي، والـ 13 منه للإعدادية الشرعية.