6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 234 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، ومنزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وجرح آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال القطاع وحي قشطة ومخيم يبنا وسط وجنوب رفح وأحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق طيران الاحتلال النار على المناطق الجنوبية الغربية من المدينة، بينما توغلت آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وأطلقت زوارقه الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في البحر قبالة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.