إخماد حريق طال نحو 500 دونم من الأشجار والمزروعات بريف السويداء

أخمدت عناصر الإطفاء بالسويداء اليوم حريقاً في منطقة تل السكر من الجهة الشمالية الشرقيةلقرية مفعلة امتد على مساحة نحو 500 دونم وألحق أضراراً بالمزروعات من محصولي القمح والشعير وأشجار حراجية مثمرة.

وبين قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه تمت عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق الذي أتى على مساحات من الأشجار الحراجية المثمرة والقمح والشعير، والقيام بعمليات التبريد اللازمة، منوهاً إلى تعاون أهالي قرية مفعلة والآليات الخاصة التي ساندت فوج الإطفاء في عمليات الإخماد.