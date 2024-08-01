تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية، وغربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/ سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.