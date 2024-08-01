بعد صيانة العطل الفني.. إعادة محطة مياه الهلالية بالقامشلي إلى الخدمة

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة محطة مياه الهلالية في مدينة القامشلي إلى الخدمة، بعد إجراء صيانة لعطل فني حدث فيها صباح يوم أمس.

مدير عام مؤسسة المياه، المهندس محمد عثمان، بين، في تصريح لوكالة سانا، أنه تم إصلاح العطل الفني الذي أوقف ضخ المياه عن المشتركين منذ صباح أمس، وذلك عبر إنجاز صيانة للكسر الذي طرأ على خط جر المياه الرابط بين خزان التجميع وصالة الضخ، وإعادة وضع المحطة بالخدمة مجددا للمباشرة بتأمين المياه إلى الأهالي المشتركين في أحياء مدينة القامشلي.