“الأم السورية شمس لا تغيب”.. فن ينطق بتضحيات لن تموت

البعث ميديا – أماني فروج:

“الأم السورية شمس لا تغيب” واقع اقتبسته الكاتبة كفى ثابت كنعان عن رواية “يوم ليس كباقي الأيام” لتنسج منه عمل إبداعي يضفي للفن السابع بإخراج عوض القدرو أثر سطره أبطال الجيش وعائلتهم التي أظهرت أسمى مواقف البطولة والإباء والضحية.

واستعرض الفيلم الذي أطلقت المؤسسة العامة للسينما بالتزامن مع عيد الجيش العربي السوري الموافق لمطلع شهر آب الجاري حكايات أمهات شهداء أبطال الجيش العربي السوري منذ طفولة الأبطال وحتى حصارهم في كلية المشاة بحلب وصولاً إلى استشهادهم ليظهر كمية الألم المحمل بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبناؤهم في سبيل الوطن وحريته.

وفي تصريح للصحفيين خلال عرض الفيلم على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أنه لا توجد مناسبة أهم من يوم عيد الجيش العربي السوري لتقديم فيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما لتكريم الشهادة والشهداء وأمهاتهم اللواتي ضحّين بفلذات أكبادهن على ألسن أصحابها الذين عاشوا فترات عصيبة بحصار أبنائهم على أيدي الإرهابيين، وافتخروا بعزيمة الأبناء التي لم تضعف بأصعب الظروف

وقالت مشوح في ذلك : ليس هناك مناسبة أهم من عيد الجيش العربي السوري، نعرض الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما لتخليد الشهادة والشهداء ولتكريم أمهات الشهداء لأنهن قدمن فلذات أكبادهن بعد أن ربوهن على حب الوطن، والذين كان يطمح بعضهم أن يصبح جامعياً أو أن يتزوج أو أن يحقق شيئاً مهماً ، ولكن الحرب والإرهاب قضيا على كل آمالهم ، إلا أن الأم صمدت وتثاقلت على ألمها وقدمت ابنها قرباناً للوطن ، ونحن لا يمكننا إلا أن نتأثر وننحني أمام هذه التضحيات العظيمة.

ومن جانبه مخرج الفيلم عوض القدرو لفت إلى أن الفيلم توثيقي ويحاكي الواقع ليكون بوتقة حاضنة لمجريات الفترة العصيبة التي مرت على سورية معتبراً أن تضحيات جيشنا مسؤولية جماعية يجب توثيقها بالعديد من أعمال الدراما والمسرح والكتاب والسينما ووثيقة حقيقية للأجيال القادمة وقال “الذاكرة مهمة، ولكن توثيق الصورة أهم في ظل وجود صاحب الحالة الإنسانية التي تعني بلداً بأكمله”..

وشارك في إنجاز الفيلم فريق فني وإنتاجي م نائل تركماني مدير التصوير، مغيث ديب مدير الإنتاج، المايسترو نزيه أسعد مؤلف الموسيقا التصويرية، مهندس الصوت إبراهيم الصباغ، دلامة الحسين المونتاج والعمليات الفنية، حسين الخطيب كاتب ومؤدي أشعار الأغاني، مهند إبراهيم المشرف على سير العملية الإنتاجية للفيلم، الإعلامية لبابة يونس والإعلامي سمعان فرزلي ومشاركة الفنان القدير جرجس جبارة.

ورافق صناع العمل في رحلتهم كوكبة من أمهات شهداء وأبطال الجيش العربي السوري: كل كفى ثابت كنعان أم الشهيد مجد رزوق ، نوال داوود والدة الشهيد عبد الله مطانيوس الشاعر، سهيلة ديب أم الشهيد أوس بركات وكاتيا خاشو أم الشهيد هايك أغوب، بالإضافة لحضور الشهيد الحي العقيد علي سعيد الجريح البطل إبراهيم طراف ووالده غسان طراف.