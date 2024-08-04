الأحد, أغسطس 4, 2024
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سياسةعربي

المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية

azez

استهدفت المقاومة اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا في الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيان اليوم أن مقاتليها استهدفوا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية، وحققوا إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر، ‌‏ذكرت المقاومة أنها استهدفت جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة ‏الصاروخية في موقع المنارة شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابة مباشرة.

وشددت المقاومة في البيانين على أن هذه العمليات تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة‌.