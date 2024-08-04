المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية

استهدفت المقاومة اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا في الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيان اليوم أن مقاتليها استهدفوا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية، وحققوا إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر، ‌‏ذكرت المقاومة أنها استهدفت جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة ‏الصاروخية في موقع المنارة شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابة مباشرة.

وشددت المقاومة في البيانين على أن هذه العمليات تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة‌.