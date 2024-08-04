بعشرات الصواريخ.. المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة “بيت هلل”
استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة “بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.
وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت المقاومة على جدول نيرانها المستوطنة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.