بعشرات الصواريخ.. المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة “بيت هلل”

استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة “بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة على جدول نيرانها ‏المستوطنة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.