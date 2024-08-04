بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف في دول العالم الإسلامي بالسعودية

بمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، بدأت في مدينة مكة المكرمة بالسعودية، اليوم، أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تحت عنوان: (دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعزيز مبادىء الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وتشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 62 دولة من دول العالم الإسلامي بحضور عدد كبير من وزراء الأوقاف وكذلك 250 شخصية إسلامية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وكذلك التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأوقاف والدعوة والإرشاد وتكريس الفهم الصحيح للإسلام في مواجهة التطرف والتشدد، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل التعاون الديني فيما بينها بما يحقق الوسطية والاعتدال ويسهم في تعزيز المواطنة في دول العالم الإسلامي بما يحفظ استقرار المجتمعات والشعوب.