سورية تعزي كوريا الديمقراطية بضحايا الفيضانات وتؤكد تضامنها معها

قدمت سورية أحر التعازي إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق بالقرب من نهر أمنوك، مؤكدة الوقوف إلى جانبها قيادة وحكومة وشعباً.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين تلقت سانا نسخة منه اليوم:

تعرب الجمهورية العربية السورية عن مشاعر الحزن والمواساة، وتتقدم بأحر التعازي إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق بالقرب من نهر أمنوك جراء هطول الأمطار الغزيرة على الحدود الشمالية للبلاد.

وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب قيادة وحكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأنها على ثقة بأن الشعب الكوري الديمقراطي سيتجاوز هذه المحنة بالتفافه حول قيادته، وسيكمل طريقه في بناء وازدهار وطنه.