للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.. مظاهرات في مدن أمريكية

خرجت في عدة مدن أمريكية مظاهرات شعبية شارك فيها نشطاء سلام، وأعضاء منظمات إنسانية وحقوقية، للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول الماضي.

وكالة وفا ذكرت أن المئات شاركوا في مسيرة بحي بروكلين بمدينة نيويورك، تنقلت بين العديد من المواقع المهمة في الحي لتوسيع دائرة المشاركة فيها، ومسيرات في مدينتي سانتياغو بولاية كاليفورنيا، وهيوستن بولاية تكساس، للضغط على ممثليهم في الكونغرس للدفع بوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إنقاذا للشعب الفلسطيني من المجازر المستمرة بحقه.