مع بقائها حول معدلاتها.. ارتفاع في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً إلى حار نسبياً على المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام وغائماً جزئياً على المناطق الساحلية، وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً ولطيفاً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً بالساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.