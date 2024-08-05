الاحتلال الإسرائيلي يسلم الصليب الأحمر جثامين 84 شهيداً قتلهم خلال عدوانه على قطاع غزة

سلم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين عشرات الشهداء ممن قتلهم خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة واحتجز جثامينهم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الصليب الأحمر في غزة قوله: إنه تسلم من الاحتلال جثامين 84 شهيداً عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفادت مصادر طبية بأن جثامين الشهداء التي سلمها الاحتلال متحللة ولا تستطيع الفرق الطبية أخذ عينات الحمض النووي منها لمعرفة هويات أصحابها، مشيرة إلى أنه تم دفنهم في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس جنوب القطاع دون معرفة معلومات عنهم أو كيف لقوا مصيرهم، ولا سيما أن جيش الاحتلال لم يسلم الصليب الأحمر قائمة بأسمائهم.