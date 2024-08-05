الجيش الأميركي يعلن سحب قواته بالكامل من النيجر

أعلن الجيش الأميركي سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر تلبية لمطلب حكومة البلاد وشعبها.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع في النيجر:”تم اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأميركية من القاعدة الجوية في أغاديز”.

وكانت النيجر ألغت في آذار الماضي بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري الموقع مع الولايات المتحدة، والذي يعود إلى العام 2012 ودخلت في مفاوضات مع الجانب الأميركي انتهت باتفاق في الـ 19 من أيار الماضي على الانسحاب العسكري الأميركي.

وشهدت النيجر مظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيل القوات الأميركية من البلاد.

وكانت النيجر طردت القوات الفرنسية من أراضيها نهاية العام 2023 بعدما ألغت اتفاقيات التعاون معها.