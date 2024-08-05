المؤسسة العامة للطيران المدني: لا تعديل على مواعيد الرحلات القادمة أو المغادرة عبر المطارات السورية والعمل مستمر

أكد مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني المهندس باسم منصور أنه لا يوجد أي تغيير أو تعديل على مواعيد الرحلات القادمة أو المغادرة عبر المطارات المدنية السورية كافة.

وأوضح منصور في تصريح لمراسل سانا أن جميع ما يشاع عن توقف الرحلات الجوية أو إلغائها من وإلى المطارات المدنية عار عن الصحة باستثناء تأجيل لموعد رحلة دمشق- دبي – دمشق للخطوط الجوية السورية التي كانت مقررة اليوم، وذلك لأسباب تشغيلية وفنية فقط.

وأشار منصور إلى أن كل المطارات المدنية السورية تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة كالمعتاد، وتقوم بتخديم الحركة الجوية من هبوط وإقلاع وعبور وغيرها، داعياً إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغرضة.