المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من جنود الاحتلال قتلى ومصابين جنوب قطاع غزة

أوقعت المقاومة الفلسطينية اليوم عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلى ومصابين، خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة للعدو الصهيوني تحصنت داخل مبنى شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب، كما اشتبكت في المنطقة ذاتها مع قوة راجلة قوامها 9 جنود من المسافة صفر وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب واستهدفت جرافة بقذيفة الياسين 105.

وأضافت المقاومة: إنها فجرت عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة للعدو وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.