وزارة وزارة التربية: معدلات القبول في الصف الأول الثانوي العام لم تصدر بعد

أعلنت مديرية التعليم في وزارة التربية أن معدلات القبول في الصف الأول الثانوي العام لم تصدر بعد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم أنه تمت إتاحة المجال للطلاب الراغبين في التسجيل المباشر بالصف الأول الثانوي للتعليم المهني بفروعه المختلفة بغض النظر عن مجموع الدرجات، حيث اشترط في التسجيل لمدة أسبوعين تحقيق درجات محددة في مواد الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم والصحة العامة لمهن “تقنيات الحاسوب، والتقنيات الإلكترونية والكهربائية، والميكاترونكس، والاتصالات، وصيانة الأجهزة الطبية، والطاقات المتجددة، والتصنيع الميكانيكي، وميكانيك وكهرباء المركبات، والفرع التجاري”، ووفق تعليمات القيد والقبول التي أصدرتها الوزارة، ليصار بعدها إلى تحديد درجات القبول النهائية في الصف الأول الثانوي العام.