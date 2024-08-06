استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما تستمر المقاومة الفلسطينية بالتصدي لقوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال تواصل اقتحام جنين ومخيمها وتدمير البنية التحتية منذ مساء أمس وسط تحليق الطيران المسير بكثافة، مخلفة أضراراً مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات الفلسطينيين.

وقصف طيران الاحتلال المسير سيارة في الحي الشرقي من المدينة، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان، وإصابة آخر إصابة حرجة، كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.