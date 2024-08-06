المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مستوطنة “أفيميم” وموقع “بركة ريشا”

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في مستوطنة “أفيميم” شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابة مباشرة.

وجاء في بيان للمقاومة “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‌‏‌‏‌ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلونا صباح اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة أفيميم بالأسلحة ‌‏المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة”.‏

وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة عن استهداف تجمع لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي قرب موقع بركة ريشا شمال فلسطين المحتلة بصواريخ بركان.‏