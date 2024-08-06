جريح الوطن: تعديل حدود التغطية التأمينية لشريحة العجز تحت التام

أعلن مشروع جريح الوطن عن صدور تعديلات جديدة على حدود التغطية التأمينية التي توفرها بطاقة التأمين الصحي ميدكسا لجرحى العمليات الحربية المنضمين إلى المشروع من شريحة العجز تحت التام من 70، وحتى 79 بالمئة.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن التعديلات الجديدة هي بهدف منح الجرحى تغطية تأمينية عادلة تتناسب مع التعديلات التي تطرأ على أسعار الأدوية والمعاينات الطبية، مشيراً إلى أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية بقي محدداً بـ 10 ملايين ل.س للعمليات الجراحية، فيما ارتفع سقف البدائل الصناعية إلى 5 ملايين ليرة.

ولفت المشروع إلى أن سقف التغطية السنوي خارج المشافي العسكرية لزوم المعاينات الطبية والأدوية والتحاليل والصور الشعاعية زاد إلى 750 ألف ليرة سورية يضاف إليه 150 ألف في حال وجود دواء مزمن، وفي حال دخول الجريح مشفى خاصاً بحالة إسعافية فقط فيتحمل الجريح نسبة 10 بالمئة بسقف تغطية مليونين ونصف المليون ليرة.