محافظ الحسكة يبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين سبل التعاون لتحسين الواقع الخدمي

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال لقائه مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالمحافظة مارسيل كولن، سبل تعزيز التعاون لتحسين واقع المياه وعمل مجالس المدن في المحافظة.

وبين صيوح خلال الاجتماع أنه تم بحث سبل تأمين احتياجات الوافدين إلى المحافظة، وزيادة مساهمة المفوضية في تأمين مياه الشرب وبعض احتياجات المؤسسات الخدمية، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون بما يساهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمدنيين.

من جهته، لفت كولن إلى أن المفوضية تقدم حزمة متنوعة من الخدمات خاصة للنازحين واللاجئين الموجودين في الحسكة عبر 6 مراكز خدمية، إضافة إلى تقديم الخدمات القانونية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ويتم التركيز حالياً على تقديم الخدمات للمواطنين العائدين إلى منازلهم من المناطق الأخرى أو من خارج البلاد.