أعلنت وزارة النقل بدء التسجيل لمفاضلة القبول في الصف الأول الثانوي للثانويات المهنية البحرية التابعة لها للعام الدراسي 2024-2025.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التعليم المهني والتقاني في الوزارة خالد الشماط أن التسجيل في المفاضلة يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الـ 11 من آب الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الـ 27 من الشهر نفسه، وذلك في مقر الثانويات البحرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وأشار الشماط إلى أنه تم تحديد قبول 205 طلاب باختصاصي “ملاحة بحرية وميكانيك بحري”، موزعين على 140 طالباً في اللاذقية و65 طالباً في طرطوس، مبيناً أن عملية القبول حصراً وفق مفاضلة لعدد المقاعد المطلوبة لكل محافظة.

وأوضح أنه تقبل طلبات الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية دورة عام 2024 وللطلاب الحاصلين على ذات الشهادة في العام الدراسي 2023- 2024، والذين لم يسجلوا سابقاً في العام الدراسي 2022 – 2023 في أي ثانوية مع مراعاة شرط العمر، داعياً الطلاب لمراجعة مقر الثانويات في طرطوس أو اللاذقية للاطلاع على الأوراق الثبوتية اللازمة، إلى أنه يمنح الخريج شهادة ثانوية مهنية معتمدة من الوزارة، إضافة لشهادة أهلية بحرية للراغبين من الطلاب معتمدة دولياً.