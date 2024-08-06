39653 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 30 شهيداً و66 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الـ 305 ارتفع إلى 39653 شهيداً و91535 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته بيت لاهيا شمال القطاع ورفح جنوبه ودير البلح ومخيم النصيرات وسطه.