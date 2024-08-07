شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 306 على قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 306 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، كما قصف منازل شرق خان يونس جنوب القطاع ومخيم البريج وسطه، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين .

وقصفت زوارق الاحتلال السواحل قبالة مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت مدفعيته حيي تل الهوا والزيتون في غزة وبيت لاهيا شمال القطاع ومناطق في رفح جنوبه.