وزارة التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الثاني للسنة التحضيرية للكليات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني للسنة التحضيرية للكليات الطبية من العام الدراسي 2023- 2024.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن للراغبين الاطلاع على نتائج الامتحانات زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي أو قناتها على التلغرام أو الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

واعتمدت السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” في الجامعات الحكومية كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسي 2015-2016، حيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات الدراسية للطالب.