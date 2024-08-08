“أوكتان 95” على نظام الرسائل

بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وذلك اعتباراً من صباح غد الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن آلية الحصول على المادة ستكون من خلال اختيار المحطة من تطبيق “وين” أو قناة تلغرام الخاصة بالمشروع، على أن يتم بعدها حجز المادة بناء على رغبة المواطن، وعندها يتم حجز دور على مستوى المحطة والإبلاغ برسالة لاستلام المادة خلال 24 ساعة بعد استلام الرسالة.

كما بينت أنه في حال تأخر صاحب البطاقة عن استلام المادة وقيامه بإعادة الطلب للمادة فإنه يتم حجز دور جديد له دون أي اعتبار للطلب الأول، مشيرة إلى أنه يسمح بتغيير المحطة دون قيد مع الاحتفاظ بأفضلية الدور عند الحجز على مستوى المحطة.

هذا وتم تحديد كمية المادة عند الطلب للسيارة الخاصة بموجب الرسالة بـ 30 ليتراً كل ثمانية أيام، وللسيارات العامة بـ 25 ليتراً كل شهر.