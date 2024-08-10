الجيش يقضي على إرهابيين ويدمر آليات ومسيرات لهم في أرياف حلب وإدلب وحماة

أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري أعداداً كبيرة من الإرهابيين بين قتيل ومصاب، ودمرت آليات لهم وعدداً من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها في أرياف حلب وإدلب وحماة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أنه “نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي مقرات للإرهابيين في قريتي “تديل – كفرعمة” أثناء اجتماعهم للتحضير لهجوم على مواقعنا العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم”.

وأضاف البيان: إن “وحداتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب تصدت لهجوم إرهابي بعدد من المسيرات الانتحارية وتمكنت من تدمير خمس مسيرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها”.

وفي ريف حماة الغربي تابع البيان: إن “وحداتنا العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي استهدفت عدة عربات وآليات للإرهابيين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها”.