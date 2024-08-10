الرئاسة الفلسطينية تدين ارتكاب الاحتلال مجزرة مدرسة التابعين في غزة وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة “التابعين” بحي الدرج بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الجريمة جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي المستمر للاحتلال.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن هذه الجريمة تأتي استمراراً للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكّد مساعي حكومة الاحتلال لإبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعيّة وعمليات القتل اليومية، في ظل صمت دولي مريب”.

وأضاف المتحدث “في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأمريكية الإفراج عن3.5 مليارات دولار لصالح “إسرائيل”، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، تقوم فوراً بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا في غزة، النازحين في مدرسة بمدينة غزة تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجزرة المرتكبة بحقهم، وعن تواصل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في شهره العاشر”.

وتابع المتحدث: “يجب على الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال فوراً على وقف عدوانه ومجازره ضد شعبنا الأعزل، واحترام قرارات الشرعية الدولية، ووقف دعمه الأعمى الذي يقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل”.