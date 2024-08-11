الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 204 للعام 2024 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم (204)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الفقرة /1/ من المادة /64/ من الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.
المادة 2– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7 / 2 / 1446 هجري الموافق لـ 11 / 8 / 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد