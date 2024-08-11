المواصلات الطرقية… بدء إعادة تأهيل طريق دمشق حلب الدولي ضمن قطاع محافظة إدلب

باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حماة عمليات تأهيل وصيانة طريق دمشق حلب الدولي ضمن قطاع محافظة إدلب بطول 71 كيلومتراً.

وأوضحت المكلفة بتسيير أمور فرع المواصلات الطرقية في محافظتي حماة وإدلب المهندسة صفاء نعامة لمراسلة سانا أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطط مؤسسة المواصلات الطرقية للحفاظ على الشبكة الطرقية، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، مبينة أن عمليات التأهيل التي تشمل مسلكي الطريق الذهاب والإياب بطول 71 كيلومتراً تركز على معالجة المواقع الأكثر ضرراً، وتنفيذ عمليات قشط ومد طبقة مجبول إسفلتي.

ولفتت نعامة إلى أن الطريق الذي يجري تأهليه يمر بمدن خان شيخون ومعرة النعمان ومنطقة خان السبل ومدينة سراقب وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة حلب، ويعد الشريان الرئيسي الذي يربط المنطقة الجنوبية بالوسطى، والساحلية بالمنطقة الشمالية مروراً بمحافظات حمص وحماة وإدلب.