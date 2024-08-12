المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم التجهيزات التجسسية في موقع المطلة التابع لقوات العدو الإسرائيلي.
وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها”.
وفي بيان آخر أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لقوات العدو الإسرائيلي في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.