المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة التابع لقوات العدو الإسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة صباح اليوم التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها”. ‏

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة لقوات العدو الإسرائيلي في ‏جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏