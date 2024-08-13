ابتداء من اليوم… اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية

أعلن المصرف التجاري السوري عن تركيب أجهزة نقاط البيع “بي أو” في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات بالمحافظات، وذلك تماشياً مع التوجه الحكومي الهادف لتشجيع التعامل المصرفي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية.

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه أصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في القطر تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري ومصرف التوفير، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والمهجر والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي سورية وبنك الائتمان الأهلي وبنك بيبلوس سورية، وبنك سورية والخليج، وبنك الشام وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك الأردن سورية وبنك فرنسبنك سورية وبنك الشرق وبنك قطر الوطني سورية، وبنك البركة سورية ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر.