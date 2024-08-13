ارتفاع في درجات الحرارة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ارتفاع تدريجي طرأ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج أحياناً.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.