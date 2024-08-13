القدس المحتلة.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

واستشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل في بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع، بينما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح جنوب القطاع.