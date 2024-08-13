المركز الوطني للزلازل: تسجيل 13 هزة أرضية شرق حماة تراوحت شدتها بين 3 و5 درجات

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، أكبرها كان بقدر 5.3 درجات على مقياس ريختر، بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف شدة.

وأشار المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن محطات الرصد الزلزالي سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة، أعلاها كانت بقدر 5.3 ريختر وذلك في تمام الساعة 11.55 من مساء أمس الإثنين، موضحاً أن الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت، بينما الهزات اللاحقة للهزة الرئيسية هي ارتدادية أضعف قدراً.

وكان المركز الوطني للزلازل أشار في الثامن عشر من أيار العام الماضي إلى تغير ملحوظ في الزلزالية ضمن نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس في البحر إلى تلكلخ في حمص إلى حماة وصولاً إلى السلمية، وأن احتمال حدوث الهزات بين 3 و5 درجات على مقياس ريختر تقدر بنسبة 30 بالمئة.