وزارة الصحة توضح… 65 إصابة جراء الهزة الأرضية ولا يوجد أي وفيات

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة 3 منها بحاجة إلى عمل جراحي دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة حماة قبل منتصف ليل أمس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن الإصابات الـ 65 ناجمة عن حالات هلع تدافع – سقوط، مشيرة إلى أن مشفى السلمية الوطني تعامل كذلك مع 67 حالة هلع وصلت إليه.

وقالت الوزارة: “تبين أن سبب وفاة السيدة المسنة التي تم الحديث عنها هو وفاة طبيعية وحدثت قبل الهزة”.

وكانت مصادر أهلية ذكرت أن امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة، لكنه تبين لاحقاً أنها وفاة طبيعية وتم توضيح سبب الوفاة من قبل وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن جميع حالات الهلع والإصابات تلقت الخدمات الطبية اللازمة في المشافي أو أثناء النقل الآمن من خلال سيارات منظومة الإسعاف والطوارئ التي كانت بحالة استنفار وجاهزية فورية.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.