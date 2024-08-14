زيادة الكافيين في الجسم والآثار الجانبية

شرب القهوة بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكافيين في الجسم وبالتالي عواقب صحية سلبية بدلا من النشوة والمتعة.

القهوة عبارة عن مشروب مصنوع من حبوب البن، وهي الفاكهة المحمصة لشجيرة Coffee Arabica. يحتوي البن على مادة الكافيين التي تنعش الجسم وتمده بالطاقة. كما أنّها تساعد على التركيز، لذلك يبدأ الملايين من الناس حول العالم يومهم بفنجان قهوة.

قد تظهر أعراض زيادة تركيز الكافيين في الجسم بعد شرب 4 فناجين من القهوة على شكل ألم في منطقة الصدر والغثيان وتسارع ضربات القلب وتشنجات والشعور بالتعب والنعاس وحتى ضيق التنفس.

وينصح الأطباء في هذه الحالة بالإكثار من شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة إذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك، لأن هذا يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الكافيين الزائد. أما في حالة الشعور بالضعف والدوخة فيجب الاستلقاء فقط.

وينصح الخبراء أيضاً بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، فمثلاً يمكن تناول الموز، لأنها تطرد الكافيين من الجسم.

ويؤكد الأطباء أن تناول جرعة زائدة من الكافيين يشكّل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب النبض والأرق وحصى الكلى، وينصحونهم باستشارة الطبيب بشأن تحديد كمية القهوة التي يمكنهم تناولها أو من الأفضل استبعادها من نظامهم الغذائي.

أعراض غير حميدة

قد يتعرض الجسم للعديد من الأعراض غير الحميدة. ومن أضرار القهوة على الجسم والصحة هي:

– زيادة الشعور بالتعب والإرهاق بسبب محتوى القهوة العالي من الكافيين.

– الإصابة بالإدمان على شرب القهوة، والذي قد يسبب الارتباك والتعب النفسي في حال عدم تناولها بالكمية المعتادة.

– الأرق، الذي يؤدي للإصابة باضطراب النوم والشعور بالتعب والإجهاد خلال النهار.

التأثير السلبي على صحة المرأة الحامل والبنية الجسدية والصحية للطفل.

– زيادة معدل الكوليسترول والدهون في الدم.

-التسبّب في اضطراب المعدة بسبب الجفاف الناتج عن الزيادة في تناول القهوة، والذي قد يؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة وبالتالي الإصابة بالقرحة.

تتجلى أيضاً أضرار القهوة في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين الناجم عن الإفراط في شربها. والذي يتسبب بدوره بالجفاف، زيادة خفقان القلب واضطرابه نتيجةً لزيادة مستويات الناقل العصبي الأدرينالين.