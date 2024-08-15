جوجل تعزز اجهزتها بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف لتسريع الخطى لدمج التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها “غوغل” تكشف عن مجموعة من الهواتف والأجهزة الحديثة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة “غوغل” التابعة لـ”ألفابت”عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي “بيكسل” عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي. فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

وأعلنت “غوغل” عن مجموعة الأجهزة الجديدة في مقر “ألفابت” في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، لتكسر تقليداً حافظت عليه في جميع إصدارات “بيكسل”، هاتفها الذكي الرائد الذي طرحته للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وهو الإعلان عنها في الخريف.

وأحدث تبكير الطرح محاولات “غوغل” لمواكبة المنافسين في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستهلكين. كما أنه يأتي قبل إطلاق “آبل” المزمع لهاتف “آيفون” الجديد في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت “آبل” أعلنت في حزيران/يوينو الماضي، أنّها ستُدخل تحديثات على أجهزتها، ومنها أحدث إصدار من هواتف “آيفون”، وتشمل “آبل إنتليجنس”، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي داخل التطبيقات الأصلية، فضلاً عن تزويدها بتطبيق “تشات جي.بي.تي”، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي طورته “أوبن إيه.آي” المدعومة من “مايكروسوفت”.

ميزات خاصة بـ “بيكسل”

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عنها “غوغل” واحدة يختص بها “بيكسل” فقط، تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل “أندرويد” الآن أيضاً سحب “جيميناي”، برنامج الدردشة الآلي من “غوغل”، فوق تطبيق آخر للإجابة عن أسئلة وإنشاء محتوى.

وقال ريك أوسترلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في “غوغل”: “كان هناك الكثير من الوعود والكثير من التنويهات عن أمور ستتحقق قريباً، ولكن لم يكن هناك ما يكفي ليدعم ذلك على أرض الواقع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب فإننا اليوم نحول الوعود إلى واقع.. نحن الآن في عصر جيميناي بالكامل”.

وقام الموظفون بالعديد من العروض التوضيحية الحية لوظائف “جيميناي” الجديدة، مثل ميزة المحادثة الصوتية، على الرغم من أنّ محاولة استخدام البرنامج للمقارنة بين صورة ملصق حفل موسيقي وتطبيق التقويم استغرقت ثلاث محاولات وجهازين لتعمل بنجاح.

وستُباع النسخة الأساسية من “بيكسل 9” ذات شاشة مقاس 6.3 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولاراً، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

وقال متحدث باسم الشركة إنّ “هذه النسخة و(بيكسل 9 برو إكس.إل) بشاشة مقاس 6.8 بوصة سيبدأ طرحهما في وقت لاحق هذا الشهر”. أما “بيكسل 9 ب”، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، و”بيكسل 9 برو فولد” القابل للطي فسيطرحان في أيلول/سبتمبر.

وفي السياق، أفادت “آي.دي.سي” لأبحاث السوق بأنّ “غوغل” لا تملك سوى حصة تقل عن واحد في المئة في سوق الهواتف الذكية العالمية حتى الربع الثاني من 2024. وهي تتخلّف كثيراً عن حصة سامسونغ البالغة 18.9 بالمئة، وحصة “آبل” التي تبلغ 15.8 بالمئة. ويرجع ذلك لأسباب منها دخول “غوغل” أسواقاً أقل.

وتشير “آي.دي.سي” إلى أنّ “حصة غوغل البالغة 4.5 بالمئة في الولايات المتحدة تجعل الشركة رابع أكبر صانع للهواتف الذكية”.