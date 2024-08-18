أكثر من 100 موافقة لمعارض ومهرجانات هذا العام

ذكر مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس، أن عدد الموافقات التي منحتها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية لإقامة معارض ومهرجانات منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 101 موافقة لمعرض ومهرجان وبازار، في حين تمت الموافقة خلال الفترة ذاتها العام الماضي على 78.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار الأخرس إلى أن زيادة عدد الموافقات الممنوحة لإقامة معارض ومهرجانات وبازارات في دمشق وباقي المحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتسهيل إقامة هذه الفعاليات وتشجيع القائمين عليها.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتهيئة بيئة مناسبة تتضمن بسيط الإجراءات والتشجيع على إقامة المعارض والبازارات سواء على أرض مدينة المعارض في دمشق أو في المحافظات.

كما أوضح أن تنظيم الفعاليات والبازارات التي تعنى بالترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشغولات اليدوية والحرفية يسهم في تنشيط الاقتصاد والتعريف بالمؤسسات والمنتجات الجديدة ويخلق جوا من التنافس الإيجابي بين أصحاب المشاريع للمشاركة في البازارات والمعارض للترويج لمنتجاتهم ومشغولاتهم