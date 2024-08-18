الخطوط الجوية السورية: العمل جار على معالجة التذاكر الملغاة من وإلى الإمارات إثر عطل فني طارئ

بينت مؤسسة الخطوط الجوية السورية أنها تعمل على معالجة موضوع التذاكر الملغاة لديها مؤخراً، بسبب عطل فني طارئ وترتيبات حجوزات المسافرين من وإلى الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت المؤسسة في منشور على صفحة وزارة النقل في الفيسبوك أنها تقوم بمعالجة إلغاء بعض مواعيد الرحلات، وخاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تسيير بعض الرحلات الإضافية وتغيير بعض المواعيد، وذلك نتيجة لوضع فني طارىء، مؤكدة أنها ستعيد قيمة كل التذاكر غير المستخدمة دون أي اقتطاعات منها.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تقوم حالياً بمعالجة بعض الأمور الإفرادية لمن لديهم ظروف خاصة اضطرارية للعودة بالتعاون مع الناقل الوطني الآخر، داعية المسافرين الراغبين بالاستفسار للتواصل مع مكاتب السورية للطيران.