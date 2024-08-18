جنوب لبنان.. شهيد بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية

استشهد شخص جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي المسير في خراج بلدة شعبا قضاء حاصبيا في جنوب لبنان.

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محلة جنعم بخراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا، ما أدى إلى استشهاد شخص، كما شنت طائرات العدو الحربية غارة اليوم استهدفت بلدة عيتا الشعب في الجنوب.

وكان الطيران الاستطلاعي والمسير المعادي كثف من تحليقه ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى فوق القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.