فلسطين المحتلة.. شهداء وجرحى في غزة واعتقالات بالضفة الغربية

استشهد 13 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

ووفقاً لوكالة وفا الفلسطينية، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم جباليا شمال القطاع ومدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كذلك قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلال اقتحامها مدينة طولكرم وبلدتي حزما شمال شرق القدس المحتلة وقصرة جنوب نابلس، حيث قامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.