الكوليرا تتفشى في السودان.. ووفاة عشرات الأشخاص

أعلنت السلطات الصحية في السودان أن البلاد تعاني من تفشي مرض الكوليرا الذي أدى إلى مقتل عشرين شخصا وإصابة مئات آخرين في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، في لقي 22 شخصاً، على الأقل، حتفهم بسبب المرض وتم اكتشاف ما لا يقل عن 354 حالة مؤكدة من الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن إبراهيم لم يقدم إطارا زمنيا لعدد الوفيات أو الحصيلة منذ بداية العام، إلا أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا هذا العام في السودان حتى 28 تموز الماضي، وأضافت بأن المرض أصاب أكثر من 2400 شخص.

ولفتت المنظمة إلى أن الكوليرا “مرض سريع التطور وشديد العدوى يسبب الإسهال الأمر الذي يؤدي لجفاف حاد والوفاة المحتملة خلال ساعات إذا لم يعالج”، وتنتقل العدوى عبر تناول الطعام الملوث أو المياه الملوثة.

من جهته، بين المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” أن تفشي الكوليرا بدأ في ولاية كسلا شرق السودان قبل أن ينتشر إلى تسع مناطق في خمس ولايات، ووفقاً للبيانات فإن معظم الحالات المكتشفة لم يتم تطعيمها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل الآن مع السلطات الصحية السودانية والشركاء لتنفيذ حملة تطعيم.