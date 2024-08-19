بالجامعات ومراكز خدمة المواطن والمولات.. السماح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً سمح بموجبه لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن المجمعات التجارية الكبيرة “المولات” وشركات خدمات المكتب المرن والجامعات ومراكز خدمة المواطن أو أي أماكن مماثلة من الناحية النوعية، مع تحديد النشاطات التي يمكن أن يتم تقديمها من خلال هذه المكاتب وفق المبين ضمنه.

وأوضح المصرف أن القرار يأتي في إطار العمل على دعم أعمال مصارف التمويل الأصغر المحدثة بموجب أحكام القانون رقم /8/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية لجهة تعزيز النفاذ والانتشار ما أمكن لهذا النوع من المصارف من خلال افتتاح منافذها المتنوعة على أوسع نطاق ممكن في البلاد للوصول إلى الشريحة المستهدفة من المتعاملين من جهة، ومع العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لهذه الغاية بالحد المناسب من جهة أخرى، وذلك في إطار مواكبة التوجه الحكومي الخاص بالشمول المالي والعمل الحثيث والتدريجي على تنفيذ أكبر قدر ممكن من العمليات والتعاملات عن طريق القنوات المصرفية.

وأكد المركزي أنه يسمح بموجب هذا القرار للمكاتب المصرفية لمصارف التمويل الأصغر التي يمكن أن تفتتح في الأماكن المشار إليها ممارسة عدد كبير ومهم من الأنشطة المصرفية المسموح بها للمكاتب المصرفية بشكل عام، والمتمثلة بفتح الحسابات الجارية، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قروض من المصرف واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة، إضافة للتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها، وعلى نحو مماثل للأنشطة المسموح للمكاتب المصرفية التي تفتح بمقرات مستقلة ما عدا (قبول الودائع)، وإمكانية تسليم مبالغ القروض الممنوحة، والتي تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة والفروع.