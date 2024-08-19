لنقل صورتها الحقيقية.. الصين تستضيف 94 صحفياً بدورة تدريبية جديدة

بكين – ريم ربيع

انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال الدورة التدريبية للمركز الصيني الدولي للتبادل الإعلامي والثقافي، والمنظمة من الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، بمشاركة 94 صحفي وصحفية من 84 دولة، بما فيها سورية وفلسطين واليمن ومصر والأردن والكويت وتونس وليبيا والمغرب والجزائر.

الدورة المستمرة لأربعة أشهر تتيح الفرصة للصحفيين من دول عربية وآسيوية وافريقية ولاتينية وأوروبية للتعرف على الصين بشكل أعمق، عبر زيارات ميدانية للمنشآت الهامة في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإعلامية، والمشاركة في محاضرات وندوات حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافة والعلوم والتكنلوجيا، وتنظيم ندوات مع إدرات حكومية ومراكز فكر ومنظمات إعلامية، وتغطية الأحداث الرئيسية في الصين، فضلاً عن التدريب الداخلي في وسائل إعلام صينية.

مدير المركز الدولي الصيني للصحافة والاتصال يو لي أشار إلى العمل لتعزيز التفاهم والتعاون بين الصين والدول النامية، وتعزيز التبادل الثقافي والسياسي، حيث تعد هذه الدورة الخامسة بعد بدء تبادل العمل الإعلامي الصيني العربي عام 2019، وهي فرصة لجميع الأطراف للتشبيك وتبادل الأفكار والتواصل الفعال لنقل الصورة الحقيقية للتجربة الصينية في مختلف المجالات، واستفادتها من تجارب أخرى ناجحة.