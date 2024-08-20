المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن بدء التسجيل في مفاضلته لبرامج الهندسة

أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بفرعيه دمشق وحلب اليوم عن بدء التسجيل في مفاضلته لبرامج الهندسة للعام الدراسي 2024-2025، لحملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي للعامين الحالي والسابق إيفاد داخلي براتب شهري مع التزام أو دراسة خاصة دون التزام.

وأوضح المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التسجيل مستمر لغاية يوم الـ 18 من أيلول القادم من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر يومياً عدا يومي الجمعة والسبت، مبيناً أنه يمكن التسجيل المبدئي هاتفياً على الأرقام الواردة على موقع المعهد الإلكتروني لأبناء المحافظات، ريثما يتسنى لهم القدوم وتثبيت التسجيل واستكمال الأوراق، وكذلك التسجيل إلكترونياً عبر الاستمارة المتاحة على موقع المعهد العالي.

وأشار المعهد إلى أن الحد الأدنى المطلوب من الدرجات لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في الدورة الأولى 2143 درجةً، أو الدورة الثانية 2163 درجةً بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين الأجنبيتين.

ولفت المعهد إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي السابق 2022-2023 التقدم للمفاضلة، بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 2244 درجةً في الدورة الأولى، أو 2270 درجةً في الدورة الثانية بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين الأجنبيتين.

وبين المعهد أن برامج الهندسة المتوافرة لديه في فرع دمشق مساكن برزة تشمل هندسة الاتصالات وهندسة النظم المعلوماتية وهندسة النظم الإلكترونية وهندسة الميكاترونيكس وعلوم وهندسة المواد، وفي فرع حلب حي سيف الدولة هندسة الطيران.

ووفق إعلان المعهد يجري القبول النهائي وفق مفاضلة على أساس درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المفاضلة تتضمن صورةً مصدقةً عن وثيقة النجاح في الشهادة الثانوية الفرع العلمي، وصورةً عن الهوية الشخصية، وصورةً شخصيةً ملونةً واحدةً وطابع البحث العلمي.