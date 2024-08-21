المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت وحدب يارون وفي الجولان السوري المحتل بالأسلحة المناسبة.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت ‏استهدف مقاومونا بقذائف المدفعية الثكنة”. ‏

وفي بيان آخر أفادت المقاومة أنها استهدفت هدفاً للعدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية وأصابته إصابة مباشرة.‏

كما استهدفت قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا. ‏