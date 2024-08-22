اعتقال عملاء للاستخبارات الأوكرانية في القرم

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 3 عملاء لمديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كانوا يعدون لتنفيذ عمليات تجسس وتخريب في شبه جزيرة القرم.

وذكر الأمن الروسي أنه تم اعتقال عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية في سيفاستوبول، وهو مواطن روسي خضع للتدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة النارية الفردية، والقيام بأعمال التتبع والمراقبة، وهو متدرب على استخدام طرق الاتصال السرية.

وتبين أن العمل قام بتجهيز عبوة ناسفة تم استخدامها في تموز 2024 لتفجير خط لنقل الغاز في جمهورية القرم، وأثناء اعتقاله تم العثور على عبوة ناسفة مماثلة في سيارته الشخصية.

وحسب بيان الأمن الروسي، اعتقل في ميناء كيرتش، شرق القرم، مواطن من مولدوفا قام في نيسان 2024 بالتواصل مع المخابرات الأوكرانية عبر الإنترنت، وبتكليف منها قام بجمع ونقل المعلومات عن مواقع الجيش الروسي ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم، كما قام بتصوير نتائج الضربات الصاروخية المعادية.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً اعتقال أحد سكان سيفاستوبول يحمل الجنسية الروسية، وتم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية ليقوم بجمع معلومات عن مواقع المنشآت العسكرية في شبه الجزيرة الروسية، وعناوين إقامة كبار الضباط الروس في المنطقة والسيارات التي يستخدمونها.

واعترف المعتقلون الثلاثة بكل التهم الموجهة ضدهم، فيما التحقيقات مستمرة لتحديد كل المتعاونين مع هؤلاء المعتقلين.