حادث سير على أوتستراد حمص – طرطوس.. وفاة شخصين وإصابة آخرين

توفي شخصان وأصيب آخران، جراء حادث سير على أوتستراد حمص – طرطوس.

وذكرت وزارة الداخلية أن ثلاث مركبات، بينها شاحنة، تصادمت على أوتستراد حمص -طرطوس عند نزول الهيثمية، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أنه بالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الانتباه وخلل فني في ميزانية المركبة الشاحنة.

ولفتت الوزارة إلى أن دوريات من شرطة مرور تلكلخ ومنظومة الإسعاف السريع حضرت إلى موقع الحادث، وتم نقل المتوفيين وإسعاف المصابين إلى مشفى تلكلخ الوطني وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور على الأوتوستراد.