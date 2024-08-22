صباغ رئيساً لمجلس الشعب بالتزكية: أمامنا مهام نوعية في مرحلة نهوض جديدة لتعزيز مقدراتنا الذاتية واستكمال البناء والإعمار

فاز حموده صباغ بالتزكية برئاسة مجلس الشعب خلال الجلسة الافتتاحية التي استأنفت أعمالها اليوم من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع.

وفاز ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الشعب وكل من محمد ثائر الجوهري وفوزية مناع بمقعدي أميني السر في مكتب المجلس وأيمن أحمد وجمال سليمان بمقعدي مراقبين في مكتب المجلس.

وحسب المادة (29) من النظام الداخلي للمجلس فإن مدة ولاية مكتب المجلس سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتخابه، على أن يعاد انتخابه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء المدة، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته الى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.

وقال صباغ في كلمة له: “نحن أمام مهام نوعية في مرحلة نهوض جديدة لتعزيز مقدراتنا الذاتية واستكمال البناء والإعمار”.

وكانت استؤنفت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في وقت سابق اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سناً محمد خير دياب الماشي وبأداء أعضاء من المجلس القسم الدستوري إفرادياً، الوارد في المادة السابعة من دستور الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن أداه بالأمس عدد منهم.

وعلق مجلس الشعب جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 10 من صباح يوم الأحد القادم الموافق لـ 25 آب الحالي.

يتبع …